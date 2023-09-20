Лаутаро Мартинес: «Летом мной интересовались некоторые клубы, но я решил остаться в «Интере»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес признался, что минувшим летом мог покинуть команду Симоне Индзаги, ведь в его услугах был заинтересован ряд других топ-клубов.

«Летом мной интересовались несколько клубов, но я решил остаться в «Интере», где я счастлив. Здесь я являюсь капитаном. Чувствую, клуб готов проделать большую работу с моим агентом для нового контракта», – сказал Мартинес на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в список заинтересованных Мартинесом клубов не входил лондонский «Челси». На старте сезона Лаутаро забил 5 голов в 4 турах итальянской Серии А.