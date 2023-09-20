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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: «Летом мной интересовались некоторые клубы, но я решил остаться в «Интере»

20 Сентября 2023 • 10:10 Комментировать
Эмполи
...
Интер Милан
24.09 13:30

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес признался, что минувшим летом мог покинуть команду Симоне Индзаги, ведь в его услугах был заинтересован ряд других топ-клубов.

«Летом мной интересовались несколько клубов, но я решил остаться в «Интере», где я счастлив. Здесь я являюсь капитаном. Чувствую, клуб готов проделать большую работу с моим агентом для нового контракта», – сказал Мартинес на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в список заинтересованных Мартинесом клубов не входил лондонский «Челси». На старте сезона Лаутаро забил 5 голов в 4 турах итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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