​Гаттузо ищет работу в Саудовской Аравии

Французские источники, в частности, Foot365, сообщают о том, что новым местом работы итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо может стать Саудовская Аравия. Название клуба, который заинтересовался приглашением бывшего наставника «Милана» и «Валенсии» - «Аль-Шабаб». Сейчас этот клуб занимает тринадцатое место в высшей лиге саудовского чемпионата.

Ранее Гаттузо был в шаге от назначения в тонущий французский «Лион», но дорогу ему перебежал бывший партнер по сборной Италии Фабио Гроссо. Также Гаттузо, помимо Италии и Испании, успел потренировать в Греции и Швейцарии.