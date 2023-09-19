​«Фрозиноне» впервые одержал волевую победу в Серии А

Неожиданно резво начал сезон в Серии А «Фрозиноне» - четвертом туре итальянского чемпионата команда снова выиграла, на сей раз у «Сассуоло», и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице высшей лиги итальянского футбола.

Любопытно, что победа над «Сассуоло» стала для «Фрозиноне» первой волевой за все время выступлений в Серии А - «Сассуоло» забил первым, но в итоге победа осталась за «канарейками», 4:2. Ранее такого «Фрозиноне» не удавалось.

В следующем туре чемпионата команде Эусебио ди Франческо предстоит сыграть с «Салернитаной», это случится 22 сентября, уже в пятницу.