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Чемпионат Италии. Серия А

​В четвёртом туре Серии А были забиты 37 голов - это уже лучше, чем за все туры прошлого сезона

19 Сентября 2023 • 22:47 Комментировать

Очень результативным оказался четвертый тур итальянской Серии А - «Интер» и «Милан» забили шесть мячей друг другу, «Рома» и вовсе отличилась семь раз в игре с «Эмполи», чего с клубом не случалось с 2006 года. В общей же сложности за девять игр были забиты тридцать семь голов - более чем по четыре за матч в среднем.

Четвертый тур уже стал более результативным, чем любой из туров предыдущего сезона, тогда в лучшем случае были забиты 35 матчей, это случилось в тридцать шестом туре прошлого сезона.

Напомним, что в турнирной таблице лидирует выигравший все четыре матча миланский «Интер».


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