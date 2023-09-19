​В четвёртом туре Серии А были забиты 37 голов - это уже лучше, чем за все туры прошлого сезона

Очень результативным оказался четвертый тур итальянской Серии А - «Интер» и «Милан» забили шесть мячей друг другу, «Рома» и вовсе отличилась семь раз в игре с «Эмполи», чего с клубом не случалось с 2006 года. В общей же сложности за девять игр были забиты тридцать семь голов - более чем по четыре за матч в среднем.

Четвертый тур уже стал более результативным, чем любой из туров предыдущего сезона, тогда в лучшем случае были забиты 35 матчей, это случилось в тридцать шестом туре прошлого сезона.

Напомним, что в турнирной таблице лидирует выигравший все четыре матча миланский «Интер».