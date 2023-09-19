«Милан» в матче с «Ньюкаслом» лишился основного вратаря

Вратарь «Милана» Майк Меньян в вечернем матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла» получил травму и был заменён на 80-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Марко Спортьелло, а сам француз отправился отдыхать.

Отметим, что получил травму голкипер буквально на ровном месте. Благо, у Стефано Пиоли осталась ещё одна замена и он смог снять с игры вратаря.

Напомним, что к самой концовке матча команды до сих пор не открыли счёт. Оборону держат игроки «Ньюкасла», не давая миланцам поразить их ворота.

Во втором матче в рамках квартета F встретятся будущие соперники «россонери» и «сорок» - «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Следить за ходом грядущего матча можно в нашем текстовом репортаже.