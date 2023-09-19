Лаутаро Мартинес готов продлить контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о возможном продлении контракта с клубом.

«Я открыт к продлению контракта. Мы обсудим это с клубом, ведь я очень счастлив в «Интере», — приводит слова Мартинеса Sky Sport.

Напомним, 26-летний аргентинец выступает за миланский клуб с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах чемпионата Италии, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Действующий трудовой договор Мартинеса с «Интером» рассчитан до конца сезона-2025/26. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 85 миллионов евро.

В следующем туре Серии А «Интер» будет гостить у «Эмполи».