Луис Альберто может уйти из «Лацио» в клуб Ла Лиги

30-летний испанский полузащитник Луис Альберто, права на которого принадлежат римскому «Лацио», не скрывает желания вернуться на родину.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, опытный футболист может продолжить карьеру в «Кадисе». Сделка может быть оформлена в следующее летнее трансферное окно.

Луис защищает цвета «Лацио» с 2016 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2025 года. Рыночная стоимость Альберто оценивается в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел четыре встречи, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.