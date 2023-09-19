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Чемпионат Италии. Серия А

Агент раскрыл реальный срок контракта Миранчука с «Аталантой»

19 Сентября 2023 • 13:32 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв рассказал о том, на какой срок рассчитано трудовое соглашение российского полузащитника Алексея Миранчука с итальянской «Аталантой». Портал Transfermarkt сообщал, что контракт игрока истекает летом следующего года.

«Информация о том, что контракт Алексея с «Аталантой» заканчивается следующим летом - неправильная. У него два сезона. Я это подтверждаю», - передает слова агента «Спорт день за днём».

27-летний полузащитник выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алексей провел одну встречу.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
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