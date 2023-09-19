Снейдер: «Интер» способен победить любого соперника»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался относительно игры миланского «Интера» под руководством Симоне Индзаги.

«После матча против «Манчестер Сити» я понял, что «Интер» способен победить любого соперника. У клуба выстроена прочная структура, а остальные успехи – заслуга Симоне Индзаги. Клуб провел хорошую трансферную кампанию. Симоне нашел баланс между старыми и новыми игроками», - приводятся слова нидерландца на сайте журналиста Альфредо Педуллы.

По итогам четырех туров чемпионата Италии миланский гранд набрал 12 баллов и располагается на первой позиции в турнирной таблице.