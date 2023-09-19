Руководство «Эмполи» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Паоло Дзанетти. Боссы клуба не простили специалисту унизительное поражение от «Ромы» со счетом 0:7.

По сведениям журналистов Sky Sport, стороны прекратили сотрудничество, хотя официального объявления от клуба пока не последовало. Новым рулевым «Эмполи» должен стать Аурелио Андреаццоли, который ранее уже работал с командой.

Клуб провально стартовал в новом сезоне итальянского чемпионата. Команда потерпела четыре поражения с общей разницей мячей 0:12. По итогам четырех туров «Эмполи» замыкает турнирную таблицу Серии А.