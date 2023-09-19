Де Дзерби хотел видеть Локателли в «Брайтоне», но Мануэль решил остаться в «Ювентусе»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби в июле хотел пригласить в свою команду полузащитника «Ювентуса» Мануэля Локателли. По информации от инсайдера Николо Скиры, итальянский специалист хотел воспользоваться сложным положением хавбека в Турине и переманить его на туманный альбион.

Впрочем, источник сообщает, что Локателли в конечном итоге решил отказаться от перехода в «Брайтон» и остаться в «Ювентусе». Сейчас ходят слухи о том, что Мануэль в обозримом будущем может продлить контракт со «старой синьорой».

Напомним, Локателли выступал под руководством де Дзерби в «Сассуоло», пока летом 2021 года не перешёл в «Ювентус».