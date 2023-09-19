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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович снова стал ключевой фигурой в проекте «Ювентуса»

19 Сентября 2023 • 11:37 Комментировать (1)
Сассуоло
...
Ювентус
23.09 19:00

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович вновь стал центральной фигурой в проекте команды Массимилиано Аллегри. По информации от журналиста Николы Баличе, руководство «старой синьоры» уже считает серба неприкасаемым.

Отмечается, что сам Влахович теперь хочет остаться в «Ювентусе» на долгие годы. Напомним, летом игрок и клуб были готовы расстаться, но ни одна заинтересованная в Душане команда не стала платить требуемые 80 миллионов евро компенсации.

Влахович в стартовых 4 турах Серии А отметился 4 голами. За всю предыдущую кампанию Душан забил 10 мячей в итальянском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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