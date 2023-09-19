Масалитин – о Миранчуке и «Аталанте»: «Понятно, что ситуация плохая»

Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин высказался насчёт положения полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». Напомним, в первых четырёх турах итальянской Серии А россиянин появился на поле всего один раз.

«Понятно, что такая ситуация плоха. Надо, чтобы игрок всегда выходил на поле, был в тонусе. Когда ты приходишь за рубеж, нужно быть к этому готовым», – цитирует Масалитина издание «Газета.Ru».

В прошлом сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино», в составе которого отметился 4 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Италии. В октябре полузащитнику исполнится 28 лет.