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Чемпионат Италии. Серия А

Масалитин считает, что Миранчуку стоит сменить клуб

19 Сентября 2023 • 09:21 Комментировать

Экс-футболист сборной России Валерий Масалитин высказался о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Сейчас до зимней трансферной паузы ему нужно тренироваться и поддерживать форму, потому что трансферное окно отроют, и он может воспользоваться этим. Понятно, что такая ситуация плоха», - передает слова Масалитина «Газета.Ru».

Напомним, что в минувшем сезоне Алексей выступал на правах аренды за «Торино». Миранчук принял участие в 29 поединках Серии А, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

В новом розыгрыше турнира россиянин провел один матч за «Аталанту».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Валерий Масалитин Алексей Миранчук
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