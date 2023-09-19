Насри: «Если Погба дисквалифицируют, можно забыть о карьере на высоком уровне»

Бывший форвард сборной Франции и лондонского «Арсенала» Самир Насри поделился мнением о проваленном допинг-тесте соотечественника Поля Погба.

«Я не знаю, есть ли в этом вина Поля. Футболисты мало знакомы с препаратами, в отличие от врачей. Не думаю, что его отстранят на четыре года. Но даже если ему дадут однолетнюю дисквалификацию, то он не сможет тренироваться на клубной базе. Тогда о карьере на высоком уровне придется забыть», - передает слова Самира портал Goal.com.

Напомним, что Погба сдал положительную пробу на запрещенные препараты после поединка чемпионата Италии против «Удинезе».