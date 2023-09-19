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Чемпионат Италии. Серия А

​Сакки: «Интер» сделал мало, но метко»

19 Сентября 2023 • 02:51 Комментировать

Бывший наставник итальянского «Милана» Арриго Сакки прокомментировал итоги катастрофического для его экс-клуба матча, он считает, что «Интеру» повезло с реализацией голевых моментов, откуда и счет 5:1.

- Каждый раз, когда «Милан» атаковал, «Интеру» удавались опасные контратаки и моменты. Такое недопустимо. Мне показалось, что «Милан» поверхностно отнесся к матчу и сопернику. Теперь всем надо, засучив рукава, работать. «Интер» победил, потому что сыграл уверенно, мотивированно, компактно и самоотверженно. Они создали мало, но четко и просто, метко, - цитирует слова Сакки итальянское новостное агентство ITASportPress.


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