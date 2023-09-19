​Сакки: «Интер» сделал мало, но метко»

Бывший наставник итальянского «Милана» Арриго Сакки прокомментировал итоги катастрофического для его экс-клуба матча, он считает, что «Интеру» повезло с реализацией голевых моментов, откуда и счет 5:1.

- Каждый раз, когда «Милан» атаковал, «Интеру» удавались опасные контратаки и моменты. Такое недопустимо. Мне показалось, что «Милан» поверхностно отнесся к матчу и сопернику. Теперь всем надо, засучив рукава, работать. «Интер» победил, потому что сыграл уверенно, мотивированно, компактно и самоотверженно. Они создали мало, но четко и просто, метко, - цитирует слова Сакки итальянское новостное агентство ITASportPress.