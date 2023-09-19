​Скамакка получил травму и пропустит несколько матчей

Не очень удачно сложился для «Аталанты» матч четвертого тура итальянского чемпионата - команда из Бергамо проиграла во Флоренции местной «Фиорентине». Вдобавок, «отряд Гасперини» потерял одного из «бойцов» - и это тот случай, когда потерю нельзя не заметить.

Речь идет о недавно вернувшемся в Италию Джанлуке Скамакке - он получил растяжение и теперь пропустит несколько ближайших матчей, в том числе и в Лиге Европы. Что касается чемпионата, то в следующих турах «Аталанте» предстоит сразиться с «Кальяри», «Вероной» и туринским «Ювентусом», пока же команда занимает десятое место в турнирной таблице Серии А.