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Буффон ответил на вопрос о ситуациях с Погба и Бонуччи

19 Сентября 2023 • 01:05 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
23.09 19:00

Знаменитый экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о недавних событиях в клубе.

Летом руководство «старой синьоры» указало на выход ветерану команды Леонардо Бонуччи, который в итоге перешёл в берлинский «Унион». Недавно в туринском клубе случился новый скандал: полузащитник Поль Погба провалил допинг-тест, в связи с чем его контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке.

«Я прекрасно знаю и Бонуччи, и Погба. Если не учитывать Аллегри и несколько других лиц, в «Ювентусе» сейчас работают другие люди, и я, не зная их, не хочу публично рассуждать на эту тему. Для понимания происходящего нужно быть в курсе событий, творящихся за кулисами», – рассказал в интервью DAZN Буффон.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джанлуиджи Буффон Леонардо Бонуччи Поль Погба
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