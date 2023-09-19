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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон: «Ювентус» мог претендовать на чемпионство ещё в прошлом сезоне»

19 Сентября 2023 • 00:42 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
23.09 19:00

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что у Массимилиано Аллегри достаточно конкурентоспособная команда для борьбы за чемпионство.

По итогам прошедшей кампании «бьянконери» оказались на седьмом месте в турнирной таблице Серии А, однако, если не учитывать десятиочковый штраф, команда набрала равное количество очков с «Интером», финишировавшим на третьей позиции.

«На мой взгляд, у «Ювентуса» уже в прошлом сезоне был состав, с которым можно претендовать на Скудетто, однако по ходу дела происходили неприятные события, мешавшие добиваться успехов на поле. В этом сезоне команде не придётся играть в еврокубках, что станет преимуществом», – цитируют итальянские СМИ легендарного экс-вратаря.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джанлуиджи Буффон
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