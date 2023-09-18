Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» с «Болоньей» не порадовали яркой игрой и голами

18 Сентября 2023 • 23:47 Комментировать
Верона
0:0
Болонья
окончен

Четвёртый тур Серии А завершали середняки, «Верона» и «Болонья». В поединке не было явного фаворита, чуть острее были футболисты гостевой команды, но в итоге нули на табло так и остались гореть до финального свистка. Первый реально опасный момент был создан лишь на 73-й минуте, когда голкипер справился с ударом Дана Ндоя.

«Верона» набрала седьмое очко и делит пятое место, у соперника пять пунктов и 11-я строчка в таблице.

Протокол игры  
Верона0:0Болонья
Монтипо ЛоренцоМаньяни ДжанджакомоХиен ИсакДавидович Павел  18'Фараони Марко  50' 62' (Джурич Милан II ( 62') Дойг Джош 36' (Лазович Дарко ( 36') Онгла МартинДуда Ондрей 70' (Суслов Томаш ( 70') Нгонж СирильФолоруншо Майкл 70' (Сердар Суат ( 70') Бонаццоли Федерико 62' (Терраччано Филиппо ( 62')
Запасные: CharlysМбула ХордиБерарди АлессандроАмионе БруноJuan Manuel CruzКоппола ДиегоПерилли СимонеКабаль ХуанСапонара Риккардо
Скорупски ЛукашДе Сильвестри Лоренцо 60' (Пош Штефан ( 60'  74') Бёкема СэмЛукуми ДжонКристиансен Виктор  37' 80' (Калафьори Рикардо ( 80') Эбишер МишельФройлер Ремо 80' (Моро Никола ( 80') Ндой Дан 77' (Фаббиан Джованни ( 77') Фергюсон ЛьюисКарлссон Йеспер III 60' (Орсолини Риккардо ( 60') Зиркзее Джошуа
Запасные: Урбаньски КацперЛикояннис ХараламбосКорацца ТоммазоБаньолини НиколаЭль Аззоузи УссамаБонифаци КевинВан Хойдонк СиднейРавалья Федерико
18 сентября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Верона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Торино Торино
0
3
3.15 3.45 2.37
Видео
Окончен
Верона Верона
Болонья Болонья
0
0
2.70 3.50 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
00:42 · Италия. Серия А
Буффон: «Ювентус» мог претендовать на чемпионство ещё в прошлом сезоне»
18 Сентября
23:47 · Италия. Серия А
«Верона» с «Болоньей» не порадовали яркой игрой и голами
21:29 · Италия. Серия А
«Торино» разгромил «Салернитану»
18:46 · Италия. Серия А
36-летний Сиригу стал игроком «Ниццы» официально
13:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» рассмотрит продление контракта Локателли, если игрок продолжит хорошо играть
13:16 · Италия. Серия А
У Мораты есть два варианта в Серии А
12:59 · Италия. Серия А
Ибрагимович посетил тренировку «Милана» перед матчем с «Ньюкаслом»
12:41 · Италия. Серия А
Дибала: «Рад приходу Лукаку и Азмуна в «Рому»
12:37 · Италия. Серия А
Влахович хочет продлить свой контракт с «Ювентусом»
10:45 · Италия. Серия А
Если «Ювентус» к январю будет участвовать в чемпионской гонке, клуб попробует купить Тюрама
08:45 · Италия. Серия А
Моуринью недоволен победой «Ромы» со счётом 7:0
07:40 · Италия. Серия А
Иммобиле принял решение по будущему в «Лацио»
17 Сентября
23:49 · Италия. Серия А
Вот так психанули: «Рома» ушла из зоны вылета, забив 7 мячей «Эмполи» 1
22:32 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Пиоли лучше не забывать судьбу Мальдини»
22:01 · Италия. Серия А
Грациани: «Похоже, у «Милана» выработался комплекс перед «Интером»
Все новости
Рекомендуем