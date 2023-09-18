«Верона» с «Болоньей» не порадовали яркой игрой и голами

Четвёртый тур Серии А завершали середняки, «Верона» и «Болонья». В поединке не было явного фаворита, чуть острее были футболисты гостевой команды, но в итоге нули на табло так и остались гореть до финального свистка. Первый реально опасный момент был создан лишь на 73-й минуте, когда голкипер справился с ударом Дана Ндоя.

«Верона» набрала седьмое очко и делит пятое место, у соперника пять пунктов и 11-я строчка в таблице.