«Верона» с «Болоньей» не порадовали яркой игрой и голами

Четвёртый тур Серии А завершали середняки, «Верона» и «Болонья». В поединке не было явного фаворита, чуть острее были футболисты гостевой команды, но в итоге нули на табло так и остались гореть до финального свистка. Первый реально опасный момент был создан лишь на 73-й минуте, когда голкипер справился с ударом Дана Ндоя.
«Верона» набрала седьмое очко и делит пятое место, у соперника пять пунктов и 11-я строчка в таблице.
Протокол игры
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Хиен Исак•Давидович Павел• 18'Фараони Марко 50'62' (Джурич Милан II (62') •Дойг Джош36' (Лазович Дарко (36') •Онгла Мартин•Дуда Ондрей70' (Суслов Томаш (70') •Нгонж Сириль•Фолоруншо Майкл70' (Сердар Суат (70') •Бонаццоли Федерико62' (Терраччано Филиппо (62')
Скорупски Лукаш•Де Сильвестри Лоренцо60' (Пош Штефан (60') • 74'Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Кристиансен Виктор 37'80' (Калафьори Рикардо (80') •Эбишер Мишель•Фройлер Ремо80' (Моро Никола (80') •Ндой Дан77' (Фаббиан Джованни (77') •Фергюсон Льюис•Карлссон Йеспер III60' (Орсолини Риккардо (60') •Зиркзее Джошуа
18 сентября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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