«Торино» разгромил «Салернитану»

В предпоследнем матче четвёртого тура Серии А «Салернитана» играла против «Торино». Хозяева поля чаще контролировали мяч и нанесли почти полтора десятка ударов, который так и не принесли успеха. У соперника же все попытки в створ стали голевыми.

В дебюте после подачи углового туринцы повели, мяч оказался у Алессандро Буонджорно, который метров с трех переправил его по назначению. Под конец тайма Неманья Радоньич отобрал мяч у защитника и метров с 20 зарядил в правый нижний угол - 2:0. Хозяева могли сократить отставание, но Жоване Кабрал со страшной силой направил мяч в штангу. Сразу после перерыва Радоньич с десятка метров замкнул прострельную передачу.

«Торино» набрал семь очков и делит пятое место, а «Салернитана» остается в зоне вылета.