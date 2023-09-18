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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» разгромил «Салернитану»

18 Сентября 2023 • 21:29 Комментировать
Салернитана
0:3
Торино
окончен

В предпоследнем матче четвёртого тура Серии А «Салернитана» играла против «Торино». Хозяева поля чаще контролировали мяч и нанесли почти полтора десятка ударов, который так и не принесли успеха. У соперника же все попытки в створ стали голевыми.

В дебюте после подачи углового туринцы повели, мяч оказался у Алессандро Буонджорно, который метров с трех переправил его по назначению. Под конец тайма Неманья Радоньич отобрал мяч у защитника и метров с 20 зарядил в правый нижний угол - 2:0. Хозяева могли сократить отставание, но Жоване Кабрал со страшной силой направил мяч в штангу. Сразу после перерыва Радоньич с десятка метров замкнул прострельную передачу.

«Торино» набрал семь очков и делит пятое место, а «Салернитана» остается в зоне вылета.

Протокол игры  
Салернитана0:3Торино
  15'Буонджорно Алессандро (0:1)
  41'Радоньич Неманья (0:2)
  50'Радоньич Неманья (0:3)
Очоа ГильермоЛовато МаттеоДьомбер Норберт  43' 46' (Чауна Лум ( 46') Пирола ЛоренцоМаццокки ПаскуалеБрадарич Домагой 68' (Фасио Федерико ( 68'  81') Ленговски Матеуш 67' (Кастанос Григорис ( 67') Бохинен Эмиль 46' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 46') Кандрева АнтониоКабрал ЖованеБотхейм Эрик 46' (Мартеджани Агустин ( 46')
Запасные: Бронн ДиланКостиль БенуаСфайт Андрес ЭмилМаджоре ДжулиоФиорилло ВинченцоСамбья Саломон
Милинкович-Савич ВаняШуурс Перр  74'Буонджорно АлессандроРодригес РикардоБелланова Рауль  46' 68' (Соппи Брэндон ( 68') Лазаро ВалентиноТамез АдриенРиччи Самуэле 88' (Пеллегри Пьетро ( 88') Сек Демба 78' (Линетти Кароль ( 78') Радоньич Неманья 78' (Карамо Янн ( 78') Сапата Дуван 88' (Гинейтис Гвидас ( 88')
Запасные: Сазонов СабаДжемелло ЛукаСанабрия АнтониоБреццо МаттеоАнтолини ЯкопоAnge N'Guessan
18 сентября. Стадион "Аречи".

 

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Торино Салернитана
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