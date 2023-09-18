«Торино» разгромил «Салернитану»

В предпоследнем матче четвёртого тура Серии А «Салернитана» играла против «Торино». Хозяева поля чаще контролировали мяч и нанесли почти полтора десятка ударов, который так и не принесли успеха. У соперника же все попытки в створ стали голевыми.
В дебюте после подачи углового туринцы повели, мяч оказался у Алессандро Буонджорно, который метров с трех переправил его по назначению. Под конец тайма Неманья Радоньич отобрал мяч у защитника и метров с 20 зарядил в правый нижний угол - 2:0. Хозяева могли сократить отставание, но Жоване Кабрал со страшной силой направил мяч в штангу. Сразу после перерыва Радоньич с десятка метров замкнул прострельную передачу.
«Торино» набрал семь очков и делит пятое место, а «Салернитана» остается в зоне вылета.
Протокол игры
|15'Буонджорно Алессандро (0:1)
|41'Радоньич Неманья (0:2)
|50'Радоньич Неманья (0:3)
Очоа Гильермо•Ловато Маттео•Дьомбер Норберт 43'46' (Чауна Лум (46') •Пирола Лоренцо•Маццокки Паскуале•Брадарич Домагой68' (Фасио Федерико (68') • 81'Ленговски Матеуш67' (Кастанос Григорис (67') •Бохинен Эмиль46' (Иквуемеси Чуквубуикем (46') •Кандрева Антонио•Кабрал Жоване•Ботхейм Эрик46' (Мартеджани Агустин (46')
Милинкович-Савич Ваня•Шуурс Перр• 74'Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Белланова Рауль 46'68' (Соппи Брэндон (68') •Лазаро Валентино•Тамез Адриен•Риччи Самуэле88' (Пеллегри Пьетро (88') •Сек Демба78' (Линетти Кароль (78') •Радоньич Неманья78' (Карамо Янн (78') •Сапата Дуван88' (Гинейтис Гвидас (88')
18 сентября. Стадион "Аречи".
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