«Ювентус» рассмотрит продление контракта Локателли, если игрок продолжит хорошо играть

Руководство туринского «Ювентуса» впечатлено игрой полузащитника Мануэля Локателли на старте нового сезона. По информации от Tuttosport, если «старая синьора» рассмотрит продление контракта с итальянцем, если тот продолжит выступать в том же духе.

Как сообщает источник, «Ювентус» рассматривает возможность продлить Локателли до 2027 года. Напомним, действующее соглашение Мануэля со «старой синьорой» заканчивается на год раньше.

25-летний Локателли перебрался в «Ювентус» летом 2021 года из «Сассуоло». С тех пор полузащитник не выиграл со «старой синьорой» ни одного трофея.