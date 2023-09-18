У Мораты есть два варианта в Серии А

Нападающий Альваро Мората может вернуться в итальянский футбол. Как сообщает TodoFichaes, у 30-летнего испанца есть два варианта в Серии А. Так, Мората может вернуться в «Ювентус» или оказаться в «Милане».

Отмечается, что туринцы и миланцы пока не имеют выработанного твёрдого предложения по Морате. При этом форвард продлил контракт с «Атлетико» до конца июня 2027 года, хотя об этом ещё не было объявлено официально.

В своё время Альваро Мората провёл за «Ювентус» 185 матчей, в которых забил 59 голов и отдал 39 результативных передач на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 20 миллионов евро.