Ибрагимович посетил тренировку «Милана» перед матчем с «Ньюкаслом»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович присутствовал на сегодняшней тренировке команды, которая проходила в рамках подготовки к первому туру группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Ибрагимович присоединился к Стефано Пиоли на тренировке «Милана». Пока неизвестно, что швед сказал своим бывшим партнёрам по команде.

Напомним, «Милан» на выходных проиграл в дерби «Интеру» со счётом 1:5. Ибрагимович в конце прошлого сезона объявил о завершении профессиональной карьеры. На групповом этапе Лиги чемпионов «россонери» сыграют с «Ньюкаслом», «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией».