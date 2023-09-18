Дибала: «Рад приходу Лукаку и Азмуна в «Рому»

Вингер «Ромы» Пауло Дибала поделился мнением о нападающих команды Ромелу Лукаку и Сердаре Азмуне, пополнивших ряды римского коллектива в летнее трансферное окно.

«Рад приходу Ромелу и Сердара, а также других новичков.

Пенальти? У нас тот, кто хочет исполнить 11-метровый, тот и подходит к точке. Какие-то удары могу взять я, другие – мои партнеры», - передает слова аргентинца DAZN.

В последнем матче чемпионата Италии «Рома» одержала победу над «Эмполи» со счетом 7:0.

После четырех туров подопечные Жозе Моуринью занимают десятое место в турнирной таблице Серии А.