Влахович хочет продлить свой контракт с «Ювентусом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович хотел бы продлить свой контракт с командой Массимилиано Аллегри. По информации от Tuttosport, серб намерен продлить своё соглашение до 2027 или 2028 года.

Сообщается, что агент Влаховича Дарко Ристич был замечен в Турине пару дней назад. Ожидается, что переговоры по новому контракту начнутся в ближайшее время.

Влахович ударно начал новый сезон, отметившись 4 голами и результативной передачей в первых 4 турах итальянской Серии А. В последнем матче против «Лацио» 23-летний нападающий оформил дубль и помог своей команде набрать 3 очка.