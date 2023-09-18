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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович хочет продлить свой контракт с «Ювентусом»

18 Сентября 2023 • 12:37 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
23.09 19:00

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович хотел бы продлить свой контракт с командой Массимилиано Аллегри. По информации от Tuttosport, серб намерен продлить своё соглашение до 2027 или 2028 года.

Сообщается, что агент Влаховича Дарко Ристич был замечен в Турине пару дней назад. Ожидается, что переговоры по новому контракту начнутся в ближайшее время.

Влахович ударно начал новый сезон, отметившись 4 голами и результативной передачей в первых 4 турах итальянской Серии А. В последнем матче против «Лацио» 23-летний нападающий оформил дубль и помог своей команде набрать 3 очка.

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Ювентус Душан Влахович
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