Моуринью недоволен победой «Ромы» со счётом 7:0

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о разгромной победе над «Эмполи» (7:0) в поединке четвертого тура чемпионата Италии.

«Хорошая игра, но не на 7:0. Команда стремилась выиграть с комфортным счетом. В этой встрече были как взлеты, так и падения. Пока мы не готовы играть с высокой интенсивностью на протяжении 90 минут. Мне не понравились некоторые моменты в нашей игре. С тренерским штабом мы проанализируем все немного позже», - передает слова португальского специалиста Football-Italia.

По итогам четырех туров «Рома» с четырьмя очками занимает десятое место в таблице Серии А.