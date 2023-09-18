Иммобиле принял решение по будущему в «Лацио»

Центральный нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле не собирается покидать свой нынешний клуб, об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

Как стало известно источнику, у 33-летнего итальянского футболиста были варианты продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии, однако он их отверг. На Иммобиле претендовали «Аль-Вехда» и «Аль-Шабаб».

В прошлом сезоне Чиро отметился 14 забитыми мячами и семью голевыми передачами в 38 поединках за римскую команду. Форвард связан контрактными обязательствами с «Лацио» до середины 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.