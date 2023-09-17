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Чемпионат Италии. Серия А

Грациани: «Похоже, у «Милана» выработался комплекс перед «Интером»

17 Сентября 2023 • 22:01 Комментировать

Уже пять матчей кряду проиграл «Милан» своим злейшим оппонентам из «Интера», в том числе и поединок в рамках прошедшего, четвертого тура итальянского чемпионата. Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Франческо Грациани считает, что впору говорить о комплексе, который испытывает «Милан» перед «Интером».

- У «Милана», похоже, появляется ментальный комплекс перед «Интером». После гола Леау мне показалос, что они могут вернуться в игру, но этого не произошло. «Интер» умеет скромно посидеть в обороне, а потом наказать соперника. Качество просматривается во всех линиях, - цитирует слова Грациани pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Франческо Грациани
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