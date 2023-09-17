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Чемпионат Италии. Серия А

Бобан: «Календари становятся безумными»

17 Сентября 2023 • 21:16 Комментировать

Бывший футболист итальянского «Милана» и хорватской сборной Звонимир Бобан считает, что нынешняя мода на большое количество добавляемого времени пагубно сказывается на качестве футбола и, в целом, еще больше грузит игроков.

- Игры стало слишком много, календарь просто безумен. На профессиональном уровне последние тридцать минут всегда сложнее всего. Но чиновники об этом не думают, так нельзя составлять правила. Они вносят изменения без консультаций с игроками и федерациями, - ропщет Бобан, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Бобан выступал за «Милан» с 1991 по 2001 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Звонимир Бобан
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