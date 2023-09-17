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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» дожала «Аталанту», Миранчук дебютировал в сезоне

17 Сентября 2023 • 21:00 Комментировать
Фиорентина
3:2
Аталанта
окончен

«Фиорентина» с «Аталантой» пересеклись в матче четвёртого тура чемпионата Италии. «Фиалки» были чуть острее противника, а сама игра при небольшом количестве моментов стала очень результативной. Тён Копмейнерс с линии штрафной пробил в касание, и мяч после рикошета оказался в сетке. Под конец тайма после розыгрыша стандарта Николас Гонсалес оставил мяч Джакомо Бонавентуре, который вторым касанием не оставил шансов голкиперу - 1:1. Еще до перерыва подача с левого фланга в центр штрафной привела к результативному удару головой Лукаса Мартинеса. Сразу после перерыва Мартен де Рон и Адемола Лукман разыграли мяч на левом краю поля, и последний мощно пробил в ближний угол ворот - 2:2. Хозяева усилили давление и закономерно забили снова, Кристиан Куаме после рикошета поразил цель ударом с нескольких метров. На 80-й минуте впервые в сезоне появился на поле Алексей Миранчук, но его команда не спаслась - 2:3.

«Фиорентина» набрала семь очков и делит пятое место, у соперника на один пункт меньше.

Протокол игры  
Фиорентина3:2Аталанта
  20'Копмейнерс Тëн (0:1)
(1:1) Бонавентура Джакомо35'  
(2:1) Мартинес Лукас II45'  
  53'Лукман Адемола (2:2)
(3:2) Куаме Кристиан76'  
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон 75' (Бираги Кристиано ( 75') Миленкович НиколаМартинес Лукас IIПаризи Фабьяно  88'Мандрагора Роландо 64' (Куаме Кристиан ( 64') Дункан Альфред 88' (Барак Антонин ( 88') Гонсалес Николас 64' (Мело Артур ( 64') Бонавентура ДжакомоБрекало ЙосипНзола М'Бала 74' (Бельтран Лукас ( 74')
Запасные: Раньери ЛукаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКайоде МайклАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроКристенсен ОливерСоттиль Рикардо
Карнесекки МаркоТолой РафаэлСкальвини ДжорджиоКолашинац СеадДзаппакоста Давиде 59' (Цортеа Надир ( 59'  65') Руджери Маттео 80' (Миранчук Алексей ( 80') Де Рон Мартен  34'Эдерсон ХоноратоКопмейнерс Тëн 75' (Адопо Ндари ( 75') Де Кетеларе Шарль 59' (Скамакка Джанлука ( 59') Лукман Адемола 59' (Пашалич Марио ( 59')
Запасные: Баккер МитчелХатебур ХансДжимсити БератМуриэль ЛуисРосси ФранческоМуссо Хуан
17 сентября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Аталанта Фиорентина
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