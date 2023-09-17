«Фиорентина» дожала «Аталанту», Миранчук дебютировал в сезоне

«Фиорентина» с «Аталантой» пересеклись в матче четвёртого тура чемпионата Италии. «Фиалки» были чуть острее противника, а сама игра при небольшом количестве моментов стала очень результативной. Тён Копмейнерс с линии штрафной пробил в касание, и мяч после рикошета оказался в сетке. Под конец тайма после розыгрыша стандарта Николас Гонсалес оставил мяч Джакомо Бонавентуре, который вторым касанием не оставил шансов голкиперу - 1:1. Еще до перерыва подача с левого фланга в центр штрафной привела к результативному удару головой Лукаса Мартинеса. Сразу после перерыва Мартен де Рон и Адемола Лукман разыграли мяч на левом краю поля, и последний мощно пробил в ближний угол ворот - 2:2. Хозяева усилили давление и закономерно забили снова, Кристиан Куаме после рикошета поразил цель ударом с нескольких метров. На 80-й минуте впервые в сезоне появился на поле Алексей Миранчук, но его команда не спаслась - 2:3.

«Фиорентина» набрала семь очков и делит пятое место, у соперника на один пункт меньше.