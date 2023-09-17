Хавбек «Аталанты» Миранчук впервые вышел на поле в текущем сезоне Серии А

Сегодня, 17 сентября, «Аталанта» на выезде встречается с «Фиорентиной» в матче четвёртого тура чемпионата Италии.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 80-й минуте игры вместо Маттео Руджери. Стоит отметить, что это первое появление российского футболиста в новом сезоне Серии А. В предыдущих матчах Миранчук даже не попадал в заявку команды.

Встреча «Фиорентины» и «Аталанты» продолжается в эти минуты. За всеми событиями поединка можно следить в текстовой трансляции, которая проходит на нашем портале LiveResult.

На данный момент подопечные Джан Пьеро Гасперини уступают «фиалкам» со счетом 2:3.