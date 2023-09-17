Алексей Миранчук впервые в новом сезоне попал в заявку «Аталанты» на матч Серии А

В четвёртом туре чемпионата Италии «Аталанта» на выезде встречается с «Фиорентиной».

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук оказался в заявке своей команды на матче против «Фиорентины». Стоит отметить, что главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини впервые в этом сезоне включил футболиста в заявку. Миранчук начал матч на скамейке запасных.

Встреча «Фиорентины» и «Аталанты» проходит в эти минуты. Портал LiveResult проводит текстовую онлайн-трансляцию, которая доступна по данной ссылке.

После трех туров на счету «Аталанты» шесть очков. Команда Гасперини находится на шестом месте в Серии А.