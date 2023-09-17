​«Милан» обсудил ошибки после провала в дерби и изучает «Ньюкасл»

В субботу вечером «Милан» провалил дерби против «Интера», проиграв со счётом 1:5. Как сообщается на сайте известного журналиста Джанлуки ди Марцио, в воскресенье футболисты «Милана» и Стефано Пиоли собрались на базе. Команда обсудила ошибки, которые были допущены в дерби. После этого «россонери» принялись изучать «Ньюкасл». На протяжении всего дня футболисты «Милана» смотрят игры этой команды в новом сезоне.

Домашний матч Лиги чемпионов против «Ньюкасла» «Милан» проведёт во вторник, 19 сентября. Ожидается, что Стефано Пиоли сделает две или три перестановки в стартовом составе.