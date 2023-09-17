На два мяча от «Сассуоло» «Фрозиноне» ответил четырьмя голами

В матче четвёртого тура чемпионата Италии «Фрозиноне» играл против «Сассуоло». Команды не отсиживались в обороне, и настырный Андреа Пинамонти отличился уже на седьмой минуте. На 24-й минуте он же поразил цель выстрелом из-за штрафной. В компенсированное время новички отыграли один гол, Валид Кеддира заработал пенальти и развел голкипера и мяч по углам. Счет сравнялся после подачи углового и удара ногой Луки Маццители - 2:2. Шесть минут спустя он сделал дубль, среагировав на добивании, - 3:2. Поль Лирола забил четвертый гол на 90-й минуте.

«Фрозиноне» настигает «Наполи» на пятом месте, соперник в очке над зоной вылета.