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Чемпионат Италии. Серия А

На два мяча от «Сассуоло» «Фрозиноне» ответил четырьмя голами

17 Сентября 2023 • 18:03 Комментировать
Фрозиноне
4:2
Сассуоло
окончен

В матче четвёртого тура чемпионата Италии «Фрозиноне» играл против «Сассуоло». Команды не отсиживались в обороне, и настырный Андреа Пинамонти отличился уже на седьмой минуте. На 24-й минуте он же поразил цель выстрелом из-за штрафной. В компенсированное время новички отыграли один гол, Валид Кеддира заработал пенальти и развел голкипера и мяч по углам. Счет сравнялся после подачи углового и удара ногой Луки Маццители - 2:2. Шесть минут спустя он сделал дубль, среагировав на добивании, - 3:2. Поль Лирола забил четвертый гол на 90-й минуте.

«Фрозиноне» настигает «Наполи» на пятом месте, соперник в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Фрозиноне4:2Сассуоло
  7'Пинамонти Андреа (0:1)
  24'Пинамонти Андреа (0:2)
(1:2) Хеддира Валид45'  
(2:2) Маццители Лука70'  
(3:2) Маццители Лука76'  
(4:2) Лирола Поль90'  
Турати СтефаноОйоно ЭнтониМонтеризи Иларио 46' (Околи Меме ( 46') Романьоли Симоне  34'Марчицца РиккардоМаццители Лука 86' (Лирола Поль ( 86') Барренечеа Энцо  55' 69' (Гарритано Лука ( 69') Соуле МатиасБаэс Хайме 46' (Касо Джузеппе ( 46'  80') Джелли Франческо  82' 82' (Брешанини Марко ( 82') Хеддира Валид
Запасные: Черофолини МикелеЧуни МарвинMateus LusuardiРейньер ЖезусAlessandro SelviniФраттали ПьерлуиджиБурабия МехдиКвернадзе ГкоргийЖорже Кайо
Краньо АлессиоТольян ЙеремиЭрлич Мартин  80'Нето Руан  45'Винья Матиас 52' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 52') Берарди ДоменикоБолока Даниэль 66' (Кастильехо Самуэль ( 66') Энрике МатеусЛорьенте Арман 52' (Педерсен Маркус Гольмгрен ( 52') Пинамонти Андреа 80' (Мулаттьери Самуэле ( 80') Байрами Недим 53' (Торстведт Кристиан ( 53')
Запасные: Пеголо ДжанлукаВити МаттиаВольпато КристианОбьянг ПедроМиссори ФилиппоДефрель ГрегореРачич УрошФеррари Джанмарко
17 сентября. Стадион "Бенито Стирпе".

 

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Сассуоло Фрозиноне
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