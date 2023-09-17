На два мяча от «Сассуоло» «Фрозиноне» ответил четырьмя голами

В матче четвёртого тура чемпионата Италии «Фрозиноне» играл против «Сассуоло». Команды не отсиживались в обороне, и настырный Андреа Пинамонти отличился уже на седьмой минуте. На 24-й минуте он же поразил цель выстрелом из-за штрафной. В компенсированное время новички отыграли один гол, Валид Кеддира заработал пенальти и развел голкипера и мяч по углам. Счет сравнялся после подачи углового и удара ногой Луки Маццители - 2:2. Шесть минут спустя он сделал дубль, среагировав на добивании, - 3:2. Поль Лирола забил четвертый гол на 90-й минуте.
«Фрозиноне» настигает «Наполи» на пятом месте, соперник в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|7'Пинамонти Андреа (0:1)
|24'Пинамонти Андреа (0:2)
|(1:2) Хеддира Валид45'
|(2:2) Маццители Лука70'
|(3:2) Маццители Лука76'
|(4:2) Лирола Поль90'
Турати Стефано•Ойоно Энтони•Монтеризи Иларио46' (Околи Меме (46') •Романьоли Симоне• 34'Марчицца Риккардо•Маццители Лука86' (Лирола Поль (86') •Барренечеа Энцо 55'69' (Гарритано Лука (69') •Соуле Матиас•Баэс Хайме46' (Касо Джузеппе (46') • 80'Джелли Франческо 82'82' (Брешанини Марко (82') •Хеддира Валид
Краньо Алессио•Тольян Йереми•Эрлич Мартин• 80'Нето Руан• 45'Винья Матиас52' (Сейде Эмиль Конрадсен (52') •Берарди Доменико•Болока Даниэль66' (Кастильехо Самуэль (66') •Энрике Матеус•Лорьенте Арман52' (Педерсен Маркус Гольмгрен (52') •Пинамонти Андреа80' (Мулаттьери Самуэле (80') •Байрами Недим53' (Торстведт Кристиан (53')
17 сентября. Стадион "Бенито Стирпе".
Бан пользователя