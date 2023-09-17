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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» не смогла дожать «Лечче»

17 Сентября 2023 • 18:03 Комментировать
Монца
1:1
Лечче
окончен

В четвертом туре Серии А «Монца» принимала пока не проигрывающий «Лечче». Хозяева поля выглядели гораздо активнее противника и постоянно обостряли впереди. Уже на третьей минуте «Лечче» повел с пенальти. В середине первого тайма Андреа Колпани сравнял счет. На 55-й минуте за безобразный фол был удален у гостей Федерико Баскиротто. Вышедший на замену Дани Мота запорол супермомент, а позже гол Андреа Карбони отменил ВАР - вне игры. Последние минуты команды провели в равных составах после удаления Луки Кальдиролы.

«Лечче» остается в топ-четверке с 9 очками, соперник расположился на экваторе таблицы.

Протокол игры  
Монца1:1Лечче
  3'Крстович Никола (0:1)
(1:1) Колпани Андреа24'  
Соррентино АлессандроИццо АрмандоМари Пабло  20' 46' (Карбони Андреа ( 46') Кальдирола Лука  2'  85'Биринделли Самуэле  61' 69' (Перейра Педру II ( 69'  87') Чиурриа Патрик  76' 90' (Кирьякопулос Георгиос ( 90') Гальярдини РобертоПессина МаттеоКолпани АндреаКапрари Джанлука 27' (Мота Дани ( 27') Коломбо Лоренцо 69' (Марич Мирко ( 69')
Запасные: Читтадини ДжорджоАкпа-Акпро Жан-ДаниэльКарбони ФранкоБондо ВарренМачин ХосеВиньято СамуэлеБетелла ДавидеЛаманна ЭугениоГори Стефано
Фальконе ВладимироЖендре ВалентенПонграчич МаринБаскиротто Федерико  55'Галло Антонино 74' (Доргу Патрик ( 74') Каба МохамедРамадани ЮльберРафья Хамза  45' 55' (Блен Алексис ( 55') Алмквист Понтус 78' (Тоуба Ахмед ( 78') Крстович Никола 78' (Пикколи Роберто ( 78') Банда Ламек 74' (Стрефецца Габриэль ( 74')
Запасные: Бериша МедоньГонсалес ДжоанФатиканти ДжакомоJeppe CorfitzenСансоне НиколаБранколлини ФедерикоБурнете КаталинЛистковски МарчинВенути ЛоренцоУден Реми
17 сентября. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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