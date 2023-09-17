«Монца» не смогла дожать «Лечче»

В четвертом туре Серии А «Монца» принимала пока не проигрывающий «Лечче». Хозяева поля выглядели гораздо активнее противника и постоянно обостряли впереди. Уже на третьей минуте «Лечче» повел с пенальти. В середине первого тайма Андреа Колпани сравнял счет. На 55-й минуте за безобразный фол был удален у гостей Федерико Баскиротто. Вышедший на замену Дани Мота запорол супермомент, а позже гол Андреа Карбони отменил ВАР - вне игры. Последние минуты команды провели в равных составах после удаления Луки Кальдиролы.
«Лечче» остается в топ-четверке с 9 очками, соперник расположился на экваторе таблицы.
Протокол игры
|3'Крстович Никола (0:1)
|(1:1) Колпани Андреа24'
Соррентино Алессандро•Иццо Армандо•Мари Пабло 20'46' (Карбони Андреа (46') •Кальдирола Лука 2'• 85'Биринделли Самуэле 61'69' (Перейра Педру II (69') • 87'Чиурриа Патрик 76'90' (Кирьякопулос Георгиос (90') •Гальярдини Роберто•Пессина Маттео•Колпани Андреа•Капрари Джанлука27' (Мота Дани (27') •Коломбо Лоренцо69' (Марич Мирко (69')
Фальконе Владимиро•Жендре Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико• 55'Галло Антонино74' (Доргу Патрик (74') •Каба Мохамед•Рамадани Юльбер•Рафья Хамза 45'55' (Блен Алексис (55') •Алмквист Понтус78' (Тоуба Ахмед (78') •Крстович Никола78' (Пикколи Роберто (78') •Банда Ламек74' (Стрефецца Габриэль (74')
17 сентября. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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