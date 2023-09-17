«Монца» не смогла дожать «Лечче»

В четвертом туре Серии А «Монца» принимала пока не проигрывающий «Лечче». Хозяева поля выглядели гораздо активнее противника и постоянно обостряли впереди. Уже на третьей минуте «Лечче» повел с пенальти. В середине первого тайма Андреа Колпани сравнял счет. На 55-й минуте за безобразный фол был удален у гостей Федерико Баскиротто. Вышедший на замену Дани Мота запорол супермомент, а позже гол Андреа Карбони отменил ВАР - вне игры. Последние минуты команды провели в равных составах после удаления Луки Кальдиролы.

«Лечче» остается в топ-четверке с 9 очками, соперник расположился на экваторе таблицы.