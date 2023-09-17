​«Кальяри» и «Удинезе» подписали мировую и идут без побед

В раннем воскресном матче итальянской Серии А пересекались «Кальяри» и «Удинезе». Гости больше времени проводили с мячом, а «Кальяри» играл преимущественно вторым номером с расчётом на контратаки. Обеим командам в завершении не хватало остроты, а где-то и класса. Нулевая ничья стала, пожалуй, закономерным итогом встречи.

«Кальяри» и «Удинезе» остаются в нижней части турнирной таблицы Серии А – у «красно-синих» два очка в копилке, а у «бело-чёрных» - три. Понятно, что обе команды имеют ноль в графе побед.