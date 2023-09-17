​«Кальяри» и «Удинезе» подписали мировую и идут без побед

В раннем воскресном матче итальянской Серии А пересекались «Кальяри» и «Удинезе». Гости больше времени проводили с мячом, а «Кальяри» играл преимущественно вторым номером с расчётом на контратаки. Обеим командам в завершении не хватало остроты, а где-то и класса. Нулевая ничья стала, пожалуй, закономерным итогом встречи.
«Кальяри» и «Удинезе» остаются в нижней части турнирной таблицы Серии А – у «красно-синих» два очка в копилке, а у «бело-чёрных» - три. Понятно, что обе команды имеют ноль в графе побед.
Протокол игры
Радунович Борис•Ветеска Матеуш• 60'Доссена Альберто•Хацидиакос Пантелис80' (Ди Пардо Алессандро (80') •Дзаппа Габриэле80' (Нандес Найтан (80') •Дейола Алессандро•Прати Маттео80' (Оберт Адам (80') •Макумбу Антуан•Ауджелло Томмазо66' (Дентелло Пауло (66') •Паволетти Леонардо60' (Шомуродов Элдор (60') •Лувумбо Зито
Сильвестри Марко•Перес Неуэн•Бийол Яка•Кабаселе Кристиан38' (Эбосс Энцо (38'•Гессанд Аксель46') •Эбоселе Фести72' (Пайеро Мартин (72') •Самарджич Лазар•Уолас Соуза•Ловрич Санди72' (Феррейра Жоау (72') •Камара Ассан•Товен Флорьян 63'82' (Перейра Роберто (82') •Лукка Лоренцо
17 сентября. Стадион "Сардиния Арена".
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