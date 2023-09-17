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Чемпионат Италии. Серия А

​«Кальяри» и «Удинезе» подписали мировую и идут без побед

17 Сентября 2023 • 15:32 Комментировать
Кальяри
0:0
Удинезе
окончен

В раннем воскресном матче итальянской Серии А пересекались «Кальяри» и «Удинезе». Гости больше времени проводили с мячом, а «Кальяри» играл преимущественно вторым номером с расчётом на контратаки. Обеим командам в завершении не хватало остроты, а где-то и класса. Нулевая ничья стала, пожалуй, закономерным итогом встречи.

«Кальяри» и «Удинезе» остаются в нижней части турнирной таблицы Серии А – у «красно-синих» два очка в копилке, а у «бело-чёрных» - три. Понятно, что обе команды имеют ноль в графе побед.

Протокол игры  
Кальяри0:0Удинезе
Радунович БорисВетеска Матеуш  60'Доссена АльбертоХацидиакос Пантелис 80' (Ди Пардо Алессандро ( 80') Дзаппа Габриэле 80' (Нандес Найтан ( 80') Дейола АлессандроПрати Маттео 80' (Оберт Адам ( 80') Макумбу АнтуанАуджелло Томмазо 66' (Дентелло Пауло ( 66') Паволетти Леонардо 60' (Шомуродов Элдор ( 60') Лувумбо Зито
Запасные: Сулемана ИбрахимМанкозу МаркоВиола НиколасЯнкто ЯкубГольданига ЭдоардоАрести СимонеСкуффет СимонеОристанио Гаэтано
Сильвестри МаркоПерес НеуэнБийол ЯкаКабаселе Кристиан 38' (Эбосс Энцо ( 38'Гессанд Аксель 46') Эбоселе Фести 72' (Пайеро Мартин ( 72') Самарджич ЛазарУолас СоузаЛоврич Санди 72' (Феррейра Жоау ( 72') Камара АссанТовен Флорьян  63' 82' (Перейра Роберто ( 82') Лукка Лоренцо
Запасные: Камара ЭтьенСаррага ОйерЗемура ДжорданКина ДомингушСаксесс ИсаакМалуса ДжоэлОкойе МадукаПафунди СимонеАке МарлиКристенсен Томас
17 сентября. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Удинезе Кальяри
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