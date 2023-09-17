«Реал» нашёл нового центрального защитника в Италии

Мадридский «Реал» присматривает нового защитника с прицелом на будущее. В сферу интересов «сливочных» попал 19-летний игрок «Аталанты» Джорджо Скальвини, рапортует Todofichajes.

Руководство итальянского клуба готово отпустить футболиста, если за него предложат 45 миллионов евро. Скальвини связан контрактными обязательствами с «Аталантой» до конца июня 2027 года. В клубе защитник находится с лета 2021 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Джорджо поучаствовал в трех поединках за бергамасков, в которых не отметился голевыми действиями.

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