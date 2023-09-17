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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

17 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать
Фиорентина
2:1
Аталанта
1 2.55 X 3.55 2 2.80
2-й тайм

В рамках четвёртого тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» принимает «Аталанту».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Фиорентина2:1Аталанта
 20'Копмейнерс Тëн (0:1)
(1:1) Бонавентура Джакомо35' 
(2:1) Мартинес Лукас II45' 
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМиленкович НиколаМартинес Лукас IIПаризи ФабьяноМандрагора РоландоДункан АльфредГонсалес НиколасБонавентура ДжакомоБрекало ЙосипНзола М'Бала
Запасные: Раньери ЛукаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКайоде МайклАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроКуаме КристианКристенсен ОливерСоттиль РикардоБельтран ЛукасМело АртурБарак АнтонинБираги Кристиано
Карнесекки МаркоТолой РафаэлСкальвини ДжорджиоКолашинац СеадДзаппакоста ДавидеРуджери МаттеоДе Рон Мартен  34'Эдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнДе Кетеларе ШарльЛукман Адемола
Запасные: Миранчук АлексейЦортеа НадирБаккер МитчелХатебур ХансДжимсити БератСкамакка ДжанлукаАдопо НдариПашалич МариоМуриэль ЛуисРосси ФранческоМуссо Хуан
17 сентября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фиорентина
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