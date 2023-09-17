«Фиорентина» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В рамках четвёртого тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» принимает «Аталанту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фиорентина - Аталанта
Доступ после регистрации
Протокол игры
|20'Копмейнерс Тëн (0:1)
|(1:1) Бонавентура Джакомо35'
|(2:1) Мартинес Лукас II45'
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Мартинес Лукас II•Паризи Фабьяно•Мандрагора Роландо•Дункан Альфред•Гонсалес Николас•Бонавентура Джакомо•Брекало Йосип•Нзола М'Бала
Карнесекки Марко•Толой Рафаэл•Скальвини Джорджио•Колашинац Сеад•Дзаппакоста Давиде•Руджери Маттео•Де Рон Мартен• 34'Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Де Кетеларе Шарль•Лукман Адемола
17 сентября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Бан пользователя