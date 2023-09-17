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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович установил уникальное достижение в «Ювентусе»

17 Сентября 2023 • 10:20 Комментировать

Сербский нападающий Душан Влахович отметился четырьмя забитыми мячами в четырех поединках со старта сезона чемпионата Италии.

Как информирует Opta, центрфорвард стал первым игроком в истории туринского «Ювентуса», сумевшим сделать это в двух розыгрышах Серии А подряд.

Напомним, что накануне Влахович отметился дублем в поединке против римского «Лацио» (3:1).

23-летний нападающий пополнил ряды туринского гранда в январе 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Душана в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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