Влахович установил уникальное достижение в «Ювентусе»

Сербский нападающий Душан Влахович отметился четырьмя забитыми мячами в четырех поединках со старта сезона чемпионата Италии.

Как информирует Opta, центрфорвард стал первым игроком в истории туринского «Ювентуса», сумевшим сделать это в двух розыгрышах Серии А подряд.

Напомним, что накануне Влахович отметился дублем в поединке против римского «Лацио» (3:1).

23-летний нападающий пополнил ряды туринского гранда в январе 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Душана в 70 миллионов евро.