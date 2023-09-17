«Интер» принял решение по Мхитаряну

Хавбек миланского «Интера» Генрих Мхитарян может пролонгировать сотрудничество со своим нынешним клубом. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, руководство «нерадзурри» предложит 34-летнему армянину соглашение до лета 2025 года. Действующий контракт игрока с миланским грандом истекает в конце июня следующего года.

Генрих защищает цвета «Интера» с 2022 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Мхитарян провел четыре поединка, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.