Влахович: «Цель «Ювентуса» – финишировать в четвёрке»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович поделился ожиданиями от текущего сезона.

Команда Массимилиано Аллегри обыграла в родных стенах «Лацио» (3:1) в матче четвёртого тура Серии А. Дублем в составе туринцев отметился Влахович, забивший на 10-й и 67-й минутах.

«Прошлый сезон сложился очень непросто лично для меня, однако команда, несмотря на проблемы, выступила не так уж плохо. Сейчас мы очень мотивированы – нам явно есть что доказывать. Необходимо сохранять решимость и предельную концентрацию, чтобы не сбиться с пути. Наша цель – финишировать в четвёрке», – сказал в интервью DAZN сербский форвард.

После четырёх туров «Ювентус» занимает вторую строчку в Серии А с десятью набранными очками.