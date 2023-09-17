Политано: «Наполи» обязан выигрывать такие матчи, если хочет защитить титул»

Вингер «Наполи» Маттео Политано пообщался с журналистами после ничьей с «Дженоа».

Действующие чемпионы Италии спаслись от поражения, отыграв два гола на 76-й и 84-й минутах. Ничью неаполитанцам принёс точный удар Политано.

«Я доволен забитым голом, но результат меня не устраивает. Мы должны были победить. Мы здорово отреагировали на провальный первый тайм и два пропущенных мяча, но такие матчи необходимо выигрывать, если мы хотим защитить Скудетто», – высказался в интервью DAZN 30-летний игрок.

В активе «Наполи» семь набранных очков после четырёх туров Серии А. 24 сентября коллектив Руди Гарсии сыграет на выезде против «Болоньи».