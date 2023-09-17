Руди Гарсия: «Наполи» сыграл не очень здорово»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия недоволен игрой своей команды в матче с «Дженоа» (2:2).

Неаполитанцы уступали с разницей в два гола до 76-й минуты, но ушли от поражения благодаря точным ударам Джакомо Распадори и Маттео Политано.

«Мы знаем, что сыграли не очень здорово, и особенно это касается первого тайма – мы создавали слишком мало моментов. Мы дважды пропустили после угловых, что говорит о нехватке решимости в защите.

Около часа команда выглядела не лучшим образом, но, конечно, меня не может не радовать реакция на два пропущенных гола. Впрочем, такая ничья – это всё равно два потерянных очка, а не одно заработанное», – приводит Football Italia высказывания Гарсии.