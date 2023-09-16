«Наполи» с трудом отыграл два мяча в игре с «Дженоа»

В четвёртом туре Серии А «Наполи» гостил у «Дженоа» и едва не потерпел второе поражение подряд. У чемпионов был заметный перевес в контроле мяча при равенстве в остальных статистических показателях. На 40-й минуте у хозяев получилась несколько сумбурная, но продуктивная атака, и Маттиа Бани с нескольких метров головой переправил мяч в сетку. Перед перерывом Эльиф Элмас мог сравнять, но запорол момент. В начале второго тайма Матео Ретеги довел перевес хозяев до двух мячей. Гости смогли отыграть один гол за 15 минут до финального свистка после удара Джакомо Распадори. Вскоре Матео Политано ударом в касание с лета восстановил паритет.

Неаполитанцы с 7 очками делят четвертое место, соперник - восьмой.