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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» с трудом отыграл два мяча в игре с «Дженоа»

16 Сентября 2023 • 23:47 Комментировать
Дженоа
2:2
Наполи
окончен

В четвёртом туре Серии А «Наполи» гостил у «Дженоа» и едва не потерпел второе поражение подряд. У чемпионов был заметный перевес в контроле мяча при равенстве в остальных статистических показателях. На 40-й минуте у хозяев получилась несколько сумбурная, но продуктивная атака, и Маттиа Бани с нескольких метров головой переправил мяч в сетку. Перед перерывом Эльиф Элмас мог сравнять, но запорол момент. В начале второго тайма Матео Ретеги довел перевес хозяев до двух мячей. Гости смогли отыграть один гол за 15 минут до финального свистка после удара Джакомо Распадори. Вскоре Матео Политано ударом в касание с лета восстановил паритет.

Неаполитанцы с 7 очками делят четвертое место, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Дженоа2:2Наполи
(1:0) Бани Маттиа40'  
(2:0) Ретеги Матео56'  
  76'Распадори Джакомо (2:1)
  85'Политано Маттео (2:2)
Мартинес ХосепДе Винтер Кони  32'Бани МаттиаДрэгушин РадуАарон Мартин 90' (Васкес Хоан ( 90') Сабелли Стефано 74' (Малиновский Руслан ( 74') Стротман Кевин 77' (Торсби Мортен ( 77') Бадель Милан  75'Френдруп МортенГудмундссон АльбертРетеги Матео  33'
Запасные: Экубан КалебЛеали НиколаМаттурро АланПушкаш ГеоргеКутлу БерканХефти СильванСоммарива ДаниэлеХапс РидгесианоЯгелло Филип
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор ЛеоЖуан ЖезусРуй Мариу 58' (Оливера Матиас ( 58') Замбо-Ангисса Андре-Франк 58' (Распадори Джакомо ( 58') Лоботка Станислав 75' (Каюсте Йенс ( 75'  78') Зелиньски ПётрЭлмас Эльиф  1' 46' (Политано Маттео ( 46') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича 89' (Дзербин Алессио ( 89')
Запасные: Гаэтано ДжанлукаРрахмани АмирИдасяк ГубертКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперНатанДзаноли АлессандроСимеоне Джованни
16 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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