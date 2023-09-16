«Наполи» с трудом отыграл два мяча в игре с «Дженоа»

В четвёртом туре Серии А «Наполи» гостил у «Дженоа» и едва не потерпел второе поражение подряд. У чемпионов был заметный перевес в контроле мяча при равенстве в остальных статистических показателях. На 40-й минуте у хозяев получилась несколько сумбурная, но продуктивная атака, и Маттиа Бани с нескольких метров головой переправил мяч в сетку. Перед перерывом Эльиф Элмас мог сравнять, но запорол момент. В начале второго тайма Матео Ретеги довел перевес хозяев до двух мячей. Гости смогли отыграть один гол за 15 минут до финального свистка после удара Джакомо Распадори. Вскоре Матео Политано ударом в касание с лета восстановил паритет.
Неаполитанцы с 7 очками делят четвертое место, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Бани Маттиа40'
|(2:0) Ретеги Матео56'
|76'Распадори Джакомо (2:1)
|85'Политано Маттео (2:2)
Мартинес Хосеп•Де Винтер Кони• 32'Бани Маттиа•Дрэгушин Раду•Аарон Мартин90' (Васкес Хоан (90') •Сабелли Стефано74' (Малиновский Руслан (74') •Стротман Кевин77' (Торсби Мортен (77') •Бадель Милан• 75'Френдруп Мортен•Гудмундссон Альберт•Ретеги Матео 33'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Жуан Жезус•Руй Мариу58' (Оливера Матиас (58') •Замбо-Ангисса Андре-Франк58' (Распадори Джакомо (58') •Лоботка Станислав75' (Каюсте Йенс (75') • 78'Зелиньски Пётр•Элмас Эльиф 1'46' (Политано Маттео (46') •Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича89' (Дзербин Алессио (89')
16 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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