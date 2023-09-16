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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри не считает «Ювентус» серьёзным претендентом на чемпионство в Серии А

16 Сентября 2023 • 22:12 Комментировать (6)
Ювентус
3:1
Лацио
окончен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о задачах команды на сезон.

После победы в поединке с «Лацио» (3:1) «бьянконери» расположились на второй строчке с десятью набранными очками после четырёх туров.

«Мы должны понимать, что финишировать в четвёрке в этом сезоне будет очень трудно. Конкуренция в Серии А очень серьёзна, и «Наполи», «Милан» и «Интер» превосходят остальных, но мы сделаем всё возможное, чтобы не отстать до декабря. Наша цель – набрать 76 очков в попасть в Лигу чемпионов. Думаю, такого показателя будет достаточно для выполнения задачи», – цитирует Football Italia Аллегри, высказавшегося после матча с «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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InterSan
16 Сентября 2023 в 22:24
Был Ювентус - гегемон. Встал Ювентус. Вышел вон.
Bartimeus
16 Сентября 2023 в 23:13
Мне кажется, после 9 чемпионств подряд они могут лет 5 вообще не париться.
InterSan
16 Сентября 2023 в 23:26
Ну, пусть и не париться.
intermerdano
16 Сентября 2023 в 23:20
Что такое гегемон? Интер знал только со слов 🤣
InterSan
16 Сентября 2023 в 23:26
Зато Интер знает, кое что другое.
Juventissimo
16 Сентября 2023 в 22:17
Менталитет неудачника-провинциала никуда не спрячешь. Тренер гегемона итальянского футбола осторожничает в каждом интервью и слыхом не слыхивал о мотивации своей команды. Тевес был абсолютно прав - Аллегри - трус.
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