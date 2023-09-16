Аллегри не считает «Ювентус» серьёзным претендентом на чемпионство в Серии А

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о задачах команды на сезон.

После победы в поединке с «Лацио» (3:1) «бьянконери» расположились на второй строчке с десятью набранными очками после четырёх туров.

«Мы должны понимать, что финишировать в четвёрке в этом сезоне будет очень трудно. Конкуренция в Серии А очень серьёзна, и «Наполи», «Милан» и «Интер» превосходят остальных, но мы сделаем всё возможное, чтобы не отстать до декабря. Наша цель – набрать 76 очков в попасть в Лигу чемпионов. Думаю, такого показателя будет достаточно для выполнения задачи», – цитирует Football Italia Аллегри, высказавшегося после матча с «Лацио».