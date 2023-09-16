Мхитарян оформил дубль впервые за три года

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян в субботу вечером внёс весомый вклад в разгром «нерадзурри» заклятых врагов из «Милана». Он оформил дубль в ворота «россонери» на 5-й и 69-й минутах игры.

Как сообщает Opta Sports, этот дубль стал для армянина первым с ноября 2020 года. Тогда, почти три года назад он играл ещё в составе римской «Ромы».

Напомним, что миланское дерби завершилось полнейшим разгромом «Милана» со счётом 1:5. Помимо Мхитаряна в составе «нерадзурри» отличились Маркус Тюрам, Хакан Чалханоглу и Давиде Фраттези. Голом престижа в составе «красно-чёрных» отметился Рафаэл Леау.