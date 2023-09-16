Аллегри: «Кьеза провёл свой лучший матч за «Ювентус»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Лацио» (3:1).

Дублем в составе «бьянконери» отметился Душан Влахович, ещё один мяч на свой счёт записал Федерико Кьеза.

«Я доволен нашей игрой и результатом. Атмосфера была великолепной, болельщики постоянно гнали нас вперёд.

Кьеза стал играть ближе к Влаховичу, он постоянно создаёт для него моменты. Думаю, сегодня Федерико провёл свой лучший матч с тех пор, как присоединился к «Ювентусу». Он продолжает работать и совершенствоваться», – заявил в интервью DAZN главный тренер туринского коллектива.