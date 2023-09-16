Дубль Влаховича позволил «Ювентусу» уверенно разобрать «Лацио»

«Лацио» и «Ювентус» встретились в рамках чемпионата Италии. Матч четвертого тура Серии А состоялся 16 сентября на стадионе «Альянс».

Очень лихо начался четвёртый тур в Италии. В первом же матче после международной паузы сошлись «Лацио» и «Ювентус», следом в Милане состоится огненное дерби – «Интер» против «Милана». После третьего тура только миланские команды сохранили стопроцентный результат, преследовал их как раз «Ювентус», уже допустивший одну ничью, а «Лацио» вообще только раз не проиграл. Римляне неожиданно сумели перебороть «Наполи» на его поле.

Оборону «Лацио» Аллегри решил взламывать дуэтом форвардов Влахович – Кьеза, Сарри ответил уже стандартным трио: Иммобиле, Андерсон, Дзакканьи. Сюрпризов по составам не было, разве что Погба теперь пропускал матч не из-за травмы, а из-за допинга. Первыми о себе заявили как раз туринцы, стартовую 10-минутку проведшие в давлении. «Лацио» вроде отбивался без видимых проблем, но в первой же толковой атаке получил пробоину.

Локателли получил мяч от Маккенни и классно забросил в чужую штрафную площадь на Влаховича. Душан с ходу пальнул в ближний от вратаря угол, не оставив тому шансов – 1:0. Следом Костич вывалился на розыгрыш углового удара, хлестко шарахнув под штангу. В этот раз Проведель спас «Лацио», выудив мяч из-под перекладины. Похожим моментом ответили гости: только Андерсон пасовал с игры, прострелив на линию штрафной площади. Набежавший Камада пробил, а Щесны потащил из-под перекладины.

И почти тут же прилетел второй мяч «Ювентуса». Маккенни дотащил мяч до штрафной площади, там резвым тычком вперёд Рабьо нашёл Кьезу, а форвард опять же пробил хлёстко, переиграв Проведеля – 2:0. Голы форвардов, да и вообще отменная игра немного успокоили «Ювентус». Вслед за этим туринцы решили успокоить и темп игры. Аллегри тягучий, оборонительный футбол любит и приветствует, поэтому с упоением смотрел за происходящим с бровки.

На исходе часа игрового времени «Лацио» смог-таки вернуть интригу. Камада заставил ошибиться Камбьясо, далее проткнув мяч на Луиса Альберто. А испанец шикарным ударом метров с 15 закрутил в левый угол – 2:1. Интрига, правда, существовала всего три минуты. Вновь Маккенни забросил мяч на линию штрафной площади, там Влахович первым касанием обработал и вторым неотразимо пробил в угол – 3:1.

Более голов в этот вечер не случилось. «Ювентус» одержал уверенную победу над «Лацио», а Душан Влахович в споре бомбардиров погнался за Лаутаро Мартинесом.