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Чемпионат Италии. Серия А

Дубль Влаховича позволил «Ювентусу» уверенно разобрать «Лацио»

16 Сентября 2023 • 17:59 Комментировать
Ювентус
3:1
Лацио
окончен

«Лацио» и «Ювентус» встретились в рамках чемпионата Италии. Матч четвертого тура Серии А состоялся 16 сентября на стадионе «Альянс».

Протокол игры  
Ювентус3:1Лацио
(1:0) Влахович Душан10'  
(2:0) Кьеза Федерико26'  
  64'Альберто Луис (2:1)
(3:1) Влахович Душан67'  
Щесны ВойцехГатти Федерико  61'Бремер Глейсон  16'Данило ЛуисМаккенни Уэстон 72' (Веа Тимоти ( 72') Миретти Фабио  8' 59' (Камбьясо Андреа ( 59'  77') Локателли МануэльРабио АдриенКостич Филип 59' (Фаджоли Николо ( 59') Влахович Душан  82' 84' (Кин Мойзе ( 84') Кьеза Федерико 83' (Милик Аркадиуш ( 83')
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльАлекс СандроЙылдыз КенанНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоПерин Маттиа
Проведель ИванМарушич АдамКазале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай Эльсейд 46' (Ровелла Николо ( 46') Камада Даити 78' (Гендузи Маттео ( 78') Катальди Данило 46' (Пеллегрини Лука ( 46'  85') Альберто ЛуисАндерсон Фелипе 73' (Педро Родригес ( 73') Иммобиле Чиро 69' (Кастельянос Валентин ( 69') Дзакканьи Маттиа
Запасные: Весино МатиасМандас ХристосПатрикИсаксен ГуставХила МариоСепе ЛуиджиЛаццари Мануэль
16 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Очень лихо начался четвёртый тур в Италии. В первом же матче после международной паузы сошлись «Лацио» и «Ювентус», следом в Милане состоится огненное дерби – «Интер» против «Милана». После третьего тура только миланские команды сохранили стопроцентный результат, преследовал их как раз «Ювентус», уже допустивший одну ничью, а «Лацио» вообще только раз не проиграл. Римляне неожиданно сумели перебороть «Наполи» на его поле.

Оборону «Лацио» Аллегри решил взламывать дуэтом форвардов Влахович – Кьеза, Сарри ответил уже стандартным трио: Иммобиле, Андерсон, Дзакканьи. Сюрпризов по составам не было, разве что Погба теперь пропускал матч не из-за травмы, а из-за допинга. Первыми о себе заявили как раз туринцы, стартовую 10-минутку проведшие в давлении. «Лацио» вроде отбивался без видимых проблем, но в первой же толковой атаке получил пробоину.

Локателли получил мяч от Маккенни и классно забросил в чужую штрафную площадь на Влаховича. Душан с ходу пальнул в ближний от вратаря угол, не оставив тому шансов – 1:0. Следом Костич вывалился на розыгрыш углового удара, хлестко шарахнув под штангу. В этот раз Проведель спас «Лацио», выудив мяч из-под перекладины. Похожим моментом ответили гости: только Андерсон пасовал с игры, прострелив на линию штрафной площади. Набежавший Камада пробил, а Щесны потащил из-под перекладины.

И почти тут же прилетел второй мяч «Ювентуса». Маккенни дотащил мяч до штрафной площади, там резвым тычком вперёд Рабьо нашёл Кьезу, а форвард опять же пробил хлёстко, переиграв Проведеля – 2:0. Голы форвардов, да и вообще отменная игра немного успокоили «Ювентус». Вслед за этим туринцы решили успокоить и темп игры. Аллегри тягучий, оборонительный футбол любит и приветствует, поэтому с упоением смотрел за происходящим с бровки.

На исходе часа игрового времени «Лацио» смог-таки вернуть интригу. Камада заставил ошибиться Камбьясо, далее проткнув мяч на Луиса Альберто. А испанец шикарным ударом метров с 15 закрутил в левый угол – 2:1. Интрига, правда, существовала всего три минуты. Вновь Маккенни забросил мяч на линию штрафной площади, там Влахович первым касанием обработал и вторым неотразимо пробил в угол – 3:1.

Более голов в этот вечер не случилось. «Ювентус» одержал уверенную победу над «Лацио», а Душан Влахович в споре бомбардиров погнался за Лаутаро Мартинесом.

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Лацио Ювентус
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