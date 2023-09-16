Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» с дублем Влаховича обыграл «Лацио» и опробовал лидерство в Серии A

16 Сентября 2023 • 17:58 Комментировать
Ювентус
3:1
Лацио
окончен

В четвёртом туре чемпионата Италии отношения в очном матче выясняли «Ювентус» и «Лацио».

Протокол игры  
Ювентус3:1Лацио
(1:0) Влахович Душан10'  
(2:0) Кьеза Федерико26'  
  64'Альберто Луис (2:1)
(3:1) Влахович Душан67'  
Щесны ВойцехГатти Федерико  61'Бремер Глейсон  16'Данило ЛуисМаккенни Уэстон 72' (Веа Тимоти ( 72') Миретти Фабио  8' 59' (Камбьясо Андреа ( 59'  77') Локателли МануэльРабио АдриенКостич Филип 59' (Фаджоли Николо ( 59') Влахович Душан  82' 84' (Кин Мойзе ( 84') Кьеза Федерико 83' (Милик Аркадиуш ( 83')
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльАлекс СандроЙылдыз КенанНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоПерин Маттиа
Проведель ИванМарушич АдамКазале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай Эльсейд 46' (Ровелла Николо ( 46') Камада Даити 78' (Гендузи Маттео ( 78') Катальди Данило 46' (Пеллегрини Лука ( 46'  85') Альберто ЛуисАндерсон Фелипе 73' (Педро Родригес ( 73') Иммобиле Чиро 69' (Кастельянос Валентин ( 69') Дзакканьи Маттиа
Запасные: Весино МатиасМандас ХристосПатрикИсаксен ГуставХила МариоСепе ЛуиджиЛаццари Мануэль
16 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".

В прошлом розыгрыше чемпионата Италии «Лацио» финишировал на втором месте и напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов. Что касается «Ювентуса», то он в итоге получил наказание «минус десять очков» и закончил чемпионат на седьмом месте. В обычных условиях «бьянконери» квалифицировались бы в раунд плей-офф Лиги конференций, однако в отношении них был задействован бан на выступление в еврокубках.

В новом чемпионате «Ювентус» стартовал на пространстве трёх туров с победы над «Удинезе», ничьей с «Болоньей» и виктории нал «Эмполи». «Лацио» же, потерпев поражения от «Лечче» и «Дженоа», одержал победу над действующим обладателем «скудетто» «Наполи», да ещё и в гостях. То есть противоречивая картина результатов вырисовывалась у команды Маурицио Сарри. Обозначенные матчи состоялись до наступления паузы на сборные.

В отчётной игре «Ювентус» сразу взялся за дело, наверняка памятуя о непростой прошлой домашней встрече с «Болоньей». Оборона «лациале» дала слабину на десятой минуте. Локателли тогда получил мяч от Маккенни и справа отдал передачу в район одиннадцатиметровой отметки на Влаховича, в касание сходу открывшего счёт (1:0). Кроме того, Проведель не позволил забить Костичу, а Влахович пробил выше створа.

Далее инициативу перехватил «Лацио». На 25-й минуте положивший корпус Камада метил под перекладину, и Щесны перевёл мяч на угловой. Подачу справа с корнера выполнил Луис Альберто, а Романьоли головой переправил сферу прямо в руки вратаря «Юве». Надо было забивать гостям, а то они пропустили затем второй гол почти сразу. После передачи Маккенни с правой стороны Рабио подправил мяч для Кьезы, и тот отправил сферу низом в левый угол (2:0).

Немного погодя Миретти крутил с левого полуфланга в дальний угол, да вот немножко не попал. Перебросив мостик ко второму тайму, отметим, что в его начале «Ювентус» также отмечался повышенной активностью. Рабио дважды остро пробивал головой, но выше всяких похвал действовал Проведель, отводивший угрозу от своих ворот. Вскоре команды поменялись ролями в плане характера ведения игры, уже гости стали давить на оборону хозяев.

На 64-й минуте Луис Альберто прекрасным обводящим ударом в правый угол подарил «орлам» надежду, сократив отставание римлян в счёте (2:1). Однако недолго на табло продержалась минимальная разница в пользу «старой синьоры». Влахович после передачи Маккенни оформил дубль, забив примерно так же, как Альберто, только низовым ударом, и вернул «Юве» комфортный перевес в два мяча (3:1).

После этого, в общем-то, шла уже доигровка. «Ювентус» показывает, что намерен в текущем сезоне совершить шаг вперёд – или же несколько шагов вперёд. Команда Макса Аллегри благодаря победе над «Лацио» вышла на чистое первое место в турнирной таблице. Но это ненадолго, поскольку вечером в субботу отстающие на одно очко «Интер» и «Милан» сыграют между собой, а значит, либо они оба догонят туринцев по очкам, либо кто-то выиграет и перегонит.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Серия А Чемпионат Италии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ювентус Ювентус
Лацио Лацио
3
1
1.95 3.60 4.20
Видео
32 мин
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
1
0
1.97 3.70 3.95
Видео
16.09.23 в 21:45
Дженоа Дженоа
Наполи Наполи
5.60 4.40 1.59
Видео
17.09.23 в 13:30
Кальяри Кальяри
Удинезе Удинезе
2.90 3.50 2.49
Видео
17.09.23 в 16:00
Монца Монца
Лечче Лечче
2.20 3.40 3.55
Видео
17.09.23 в 16:00
Фрозиноне Фрозиноне
Сассуоло Сассуоло
2.85 3.55 2.50
Видео
17.09.23 в 19:00
Фиорентина Фиорентина
Аталанта Аталанта
2.40 3.65 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
19:30 · Италия. Серия А
​Маротта: «Титул - наша цель»
18:30 · Италия. Серия А
«Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:06 · Италия. Серия А
​«Интер» и «Милан» огласили составы на дерби
16:32 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» подтвердили, что могут разорвать контракт с Погба
15:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
15:09 · Италия. Серия А
​«Ювентус» назвал состав на игру с «Лацио»
14:00 · Англия. Премьер-лига
Данилу: «Аллегри такой же, как и Гвардиола»
11:41 · Италия. Серия А
Данилу: «Аллегри всегда хочет победы любой ценой»
11:34 · Италия. Серия А
Роналду будет судиться с «Ювентусом»
11:24 · Италия. Серия А
Данилу: «Роналду – это игрок, который постоянно учится»
11:16 · Италия. Серия А
Данилу: «Влахович может стать одним из лучших нападающих Европы»
10:48 · Италия. Серия А
Данилу: «Кьеза – один из лучших талантов Италии»
08:43 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» и «Лацио» сейчас на одном уровне»
08:27 · Италия. Серия А
Пиоли высказался о дерби «Интер» - «Милан»
08:18 · Италия. Серия А
Дибала обратился к болельщикам «Ромы»
Все новости
Рекомендуем