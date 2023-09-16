«Ювентус» с дублем Влаховича обыграл «Лацио» и опробовал лидерство в Серии A

В четвёртом туре чемпионата Италии отношения в очном матче выясняли «Ювентус» и «Лацио».

В прошлом розыгрыше чемпионата Италии «Лацио» финишировал на втором месте и напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов. Что касается «Ювентуса», то он в итоге получил наказание «минус десять очков» и закончил чемпионат на седьмом месте. В обычных условиях «бьянконери» квалифицировались бы в раунд плей-офф Лиги конференций, однако в отношении них был задействован бан на выступление в еврокубках.

В новом чемпионате «Ювентус» стартовал на пространстве трёх туров с победы над «Удинезе», ничьей с «Болоньей» и виктории нал «Эмполи». «Лацио» же, потерпев поражения от «Лечче» и «Дженоа», одержал победу над действующим обладателем «скудетто» «Наполи», да ещё и в гостях. То есть противоречивая картина результатов вырисовывалась у команды Маурицио Сарри. Обозначенные матчи состоялись до наступления паузы на сборные.

В отчётной игре «Ювентус» сразу взялся за дело, наверняка памятуя о непростой прошлой домашней встрече с «Болоньей». Оборона «лациале» дала слабину на десятой минуте. Локателли тогда получил мяч от Маккенни и справа отдал передачу в район одиннадцатиметровой отметки на Влаховича, в касание сходу открывшего счёт (1:0). Кроме того, Проведель не позволил забить Костичу, а Влахович пробил выше створа.

Далее инициативу перехватил «Лацио». На 25-й минуте положивший корпус Камада метил под перекладину, и Щесны перевёл мяч на угловой. Подачу справа с корнера выполнил Луис Альберто, а Романьоли головой переправил сферу прямо в руки вратаря «Юве». Надо было забивать гостям, а то они пропустили затем второй гол почти сразу. После передачи Маккенни с правой стороны Рабио подправил мяч для Кьезы, и тот отправил сферу низом в левый угол (2:0).

Немного погодя Миретти крутил с левого полуфланга в дальний угол, да вот немножко не попал. Перебросив мостик ко второму тайму, отметим, что в его начале «Ювентус» также отмечался повышенной активностью. Рабио дважды остро пробивал головой, но выше всяких похвал действовал Проведель, отводивший угрозу от своих ворот. Вскоре команды поменялись ролями в плане характера ведения игры, уже гости стали давить на оборону хозяев.

На 64-й минуте Луис Альберто прекрасным обводящим ударом в правый угол подарил «орлам» надежду, сократив отставание римлян в счёте (2:1). Однако недолго на табло продержалась минимальная разница в пользу «старой синьоры». Влахович после передачи Маккенни оформил дубль, забив примерно так же, как Альберто, только низовым ударом, и вернул «Юве» комфортный перевес в два мяча (3:1).

После этого, в общем-то, шла уже доигровка. «Ювентус» показывает, что намерен в текущем сезоне совершить шаг вперёд – или же несколько шагов вперёд. Команда Макса Аллегри благодаря победе над «Лацио» вышла на чистое первое место в турнирной таблице. Но это ненадолго, поскольку вечером в субботу отстающие на одно очко «Интер» и «Милан» сыграют между собой, а значит, либо они оба догонят туринцев по очкам, либо кто-то выиграет и перегонит.

Кирилл Иванцов